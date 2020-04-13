Atatürk Havalimanı'na yapılan koronavirüs hastanesi için beton dökülmeye başlandı
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında zemine beton dökülüyor. 45 gün içinde hastane inşaatı bitecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
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Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu dün öğleden sonra havadan fotoğraflandı.
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Havadan çekilen fotoğraflarlarda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü.
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