Atatürk Adası’na büyük ilgi! Bakın hangi ilimizde

Yöre halkından Huzeyfe Kaysı, "Burası daha önceden 'Hayırsız Ada' olarak biliniyordu. Foça'yı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü sevenler adanın isminin 'Atatürk Adası' olarak değişmesini sağladı.