Ataşehir'de samuray kılıcıyla vahşet! Yeni detaylar ortaya çıktı
ATAŞEHİR'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Göktuğ B.'nin samuray kılıcıyla saldırdığı genç kadının nişanlı olduğu ve eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Zanlının sorgusu sürüyor.
ATAŞEHİR'de Göktuğ B.'nin sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktuğ B. gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Göktuğ B., sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.