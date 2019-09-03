Ataköy'de robot garsonlar iş başında! Görenler yoğun ilgi gösteriyor...

"İnsanlarımız farklı bir şey görsün istedik"

Garson Rozzy ile farklı bir hizmet vermek istediklerini belirten Demir, "Rozzy ile birlikte tabi ki çalışanlarımız var. İnsanlarımız farklı bir şey görsün istedik. Biliyorsunuz ki devir elektronik devri. Her şey internete bağlı bir devir. O nedenle biz farklı bulduğumuz için, herhangi bir destek amaçlı veya işimizi kolaylaştırsın diye değil farklılık olsun diye" şeklinde konuştu.