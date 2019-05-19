Ata Demirer sosyal medyayı salladı! Karakteri kahkahalara boğdu
Ata Demirer, sahnelerin haricinde sosyal medyada da güldürmeye devam ediyor. Demirer'in son paylaşımı, sosyal medyayı kahkahaya boğdu.
Komedyen Ata Demirer, bir karakter yarattı ve sosyal medyada paylaştı. Demirer, sosyal medyada paylaştığı videolarla takipçilerini kahkahaya boğdu.
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İki ayrı video paylaşan Demirer, ‘Hanfendi yürüyüşte’ ve ‘Su 50 derece de olsa girmeyecek hanfendi’ taklidi yaparak sevenleriyle paylaştı.
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İşte Ata Demirer'in kahkahaya boğan videoları...
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Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Aslı Turanlı ile ayrılmıştı. Demirer'in sevgilisiyle arasında 22 yaş fark olması ise çokça konuşulmuştu.
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