Ata Demirer eriyor! İşte ünlü komedyeni zayıflatan yöntem...

Ünlü komedyen Ata Demirer'den haber var. Ata Demirer önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. "Eltilerin Savaşı" adlı filmi izleyen ünlü komedyen Ata Demirer, çıkışta kameralara yakalandı. Ata Demirer'in verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. 2 ayda 15 kilo veren Demirer bakın nasıl kilo vermiş.