Ata Demirer eriyor! İşte ünlü komedyeni zayıflatan yöntem...
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü komedyen Ata Demirer'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Demirer kilo vermek için uyguladığı yöntemi de açıklamayı ihmal etmedi.
Ünlü komedyen Ata Demirer'den haber var. Ata Demirer önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. "Eltilerin Savaşı" adlı filmi izleyen ünlü komedyen Ata Demirer, çıkışta kameralara yakalandı. Ata Demirer'in verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. 2 ayda 15 kilo veren Demirer bakın nasıl kilo vermiş.
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Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ata Demirer'in verdiği kilolar, dikkatlerden kaçmadı. Bir AVM'de "Eltilerin Savaşı" adlı filmi izleyen ünlü komedyen Ata Demirer, çıkışta kameralara yakalandı.
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Ata Demirer "Film çok güzeldi, bayıldım" dedi. Ata Demirer'in yalnız olmasının yanı sıra hayli zayıflamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
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Ata Demirer, Alara Bozbey ile ayrıldınız mı? sorularına "Ayaküstü soru almıyor, cevap vermiyorum" dedi.
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