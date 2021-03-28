Ata Benli'nin o iftirasına sessiz kalmadı! MasterChef Güzide Mertcan soluğu savcılıkta aldı
MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, 7 milyonluk lüks villası yüzünden başına gelmeyen kalmadı.
Güzide Mertcan, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye 2019'la adını duyurdu. Yarışmaya katıldıktan bir süre sonra elenen genç kadın, 7 milyon TL değerindeki evinin haber olmasıyla magazin gündemine gelmişti.
MasterChef Güzide hakkındaki '7 milyon TL'lik villa' şeklindeki haberlerin ardından Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınladı.
Söz konusu videoda, ünlü Youtuber Ata Benli, Güzide-Mustafa Mertcan çiftinin sahibi olduğu lüks yaşamla ilgili yorumda bulundu.
Sabah gazetesinin haberine göre Ata Benli tarafından yayınlanan video sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan Güzide Mertcan, Benli'nin sarf ettiği sözlerle iftiraya maruz kaldığını, huzur ve sükununun bozulduğunu ileri sürdü.