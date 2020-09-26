Aslı Turanlı ve Sergen Yalçın aşkı belgelendi! İlk kez işte böyle görüntülendiler
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile oyuncu, sunucu Aslı Turanlı aşk yaşıyor. Çift, önceki gün ilk kez Etiler'de objektiflere yansıdı.
Bir dönem Ata Demirer ile beraber olan Aslı Turanlı, şimdilerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin arasında ise tam 22 yaş fark var.
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye yenilerek elendiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile Etiler’deki Papermoon adlı mekandaydı. Çift, baş başa yemek yedi.
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Yaklaşık 2 saat sonra mekan önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.
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SnobMagazin'in haberine göre, Aslı Turanlı, mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın ise Turanlı’dan 10 dakika sonra mekanın otopark kapısından çıktı.
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