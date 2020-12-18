Aslı Tandoğan koronavirüsü atlattı sevinçli haberi çocuklarıyla duyurdu
Oyuncu Aslı Tandoğan, kayınpederinin cenazesinde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sağlığına kavuştu, Instagram hesabından müjdeyi verdi.
Geçtiğimiz günlerde Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.Kayınpederinin cenazesi sırasında tüm ailenin koronavirüse yakalandığını ifade eden Tandoğan, hastalığı yendi.
Koronavirüsü atlatmasının ardından çocukları ile bir araya gelen Aslı Tandoğan, bu kareyi "Biz kavuştuk" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Oyuncu, 40 yaşında olan ve spor yapan eşinin hastalığı hastanede yatarak, çok ağır atlattığını belirtmişti.Konuyla ilgili açıklama yapan Aslı Tandoğan, şunları söylemişti:
''2 Aralık'tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi.''
''Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de Kovid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum.''