Aslı Tandoğan koronavirüsü atlattı sevinçli haberi çocuklarıyla duyurdu

Oyuncu, 40 yaşında olan ve spor yapan eşinin hastalığı hastanede yatarak, çok ağır atlattığını belirtmişti.Konuyla ilgili açıklama yapan Aslı Tandoğan, şunları söylemişti:

''2 Aralık'tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi.''