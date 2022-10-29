Aslı Enver yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkisi...
Ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu önceki gün Levent'te kameralara görüntülendi. Yeni projeler için çalışmaya başladığını söyledi. İş insanı Berkin Gökbudak ile birlikte olan Aslı Enver, ilişkisiyle ilgili ise ilk kez konuştu. İlişkilerinin 'süper' gittiğini söyledi.
Ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün Levent'te görüntülendi. Aracına doğru giderken kameraları farketti.
Gazetecileri görünce şaşıran Enver, soruları yanıtlamayı ihmal etmedi. Şu sıralar hem dijital hem de televizyon projeleri olduğunu söyledi.
Projeyle ilgili bilgi veremeyeceğini belirten Enver, "Dijital ve televizyon olmak üzere iki işimiz var" dedi.
Berkin Gökbudak olan ilişkisi de soruldu.
İş insanı Berkin Gökbudak ile birlikte olan Aslı Enver, ilişkisiyle ilgili de ilk kez konuştu.
Enver, yeni aşkı hakkındaki sorular karşısında, "Süper gidiyor" ifadelerini kullandı.