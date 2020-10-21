Aslı Enver ve Kerem Tunçeri hakkında skandal iddia Twitter sallandı
Aslı Enver, Kerem Tunçeri ile görüşmeye başlamış, ancak aşk başlamadan bitmişti. Çift için yepyeni bir iddia ortaya atıldı.
Oyuncu Aslı Enver, geçen aylarda basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüşmeye başlamıştı. Fakat eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medyada ifşa edilen mesajları yüzünden ilişki başlamadan bitmişti.
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Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, Aslı Enver ile ilişkisinin duyulmasının ardından sosyal medyada ifşa edilen mesajları hakkında ilk kez konuşmuştu.
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"Aslına bakarsanız çok şaşırmadım. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de bu oyunlar kuruldu."
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"Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla, hazır gündem de oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor." şeklinde konuşmuştu.
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