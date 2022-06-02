Aslı Enver sezonu açtı sere serpe güneşlendi! Cesur pozlarına bakın

Bir türlü istediği senaryoyu bulamadığı için ekranlara bir süre daha ara veren güzel oyuncu Aslı Enver, şu sıralar aşk yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. İş adamı Önder Öztarhan ile evlenecekleri beklenirken flaş bir ayrılık yaşayan Enver plajda sere serpe güneşlendi muhabirler o anları yakaladı.

fit vücuduyla ve cesur pozlarıyla görüntülendi.