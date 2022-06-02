Aslı Enver sezonu açtı sere serpe güneşlendi! Cesur pozlarına bakın
Şu sıralar ekran macerasına ara veren ve kendiyle zaman geçiren güzel oyuncu Aslı Enver, Önder Öztarhan ile yollarını ayırıp soluğu Bodrum'da aldı. Fit vücuduyla sere serpe güneşlenirken objektiflere yakalanan Enver, muhabirleri görünce iskeleden ayrıldı.
Bir türlü istediği senaryoyu bulamadığı için ekranlara bir süre daha ara veren güzel oyuncu Aslı Enver, şu sıralar aşk yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. İş adamı Önder Öztarhan ile evlenecekleri beklenirken flaş bir ayrılık yaşayan Enver plajda sere serpe güneşlendi muhabirler o anları yakaladı.
fit vücuduyla ve cesur pozlarıyla görüntülendi.
Odasına kaçtı:
Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyu güneşin tadını çıkardı. Muhaberileri görünce odasına kaçtı.38 yaşındaki güzel oyunca Enver, vücuduna güneş kremi sürmek için yanındaki arkadaşından yardım aldı. Plajda sere serpe güneşlenirken muhabirleri fark eden ünlü oyuncu bu durumdan rahatsız oldu.
Bir ara telefonuyla ilgilenen Enver, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince iskeleyi terk etti.
AYRILIK SONRASI TATİL
Önder Öztarhan ile ilişkisi başlayan ve yakın zamanda ilişkisinde son noktayı koyan Enver, ayrılık sonrası açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Öztarhan'la birbirlerine zaman ayıramadıkları için ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.
'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' ve 'Babil' gibi sevilen dizilerde rol alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer almakta.