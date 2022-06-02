Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu sözleri başını yaktı, filmden kovuldu! Bakın ne dedi
Aslı Bekiroğlu, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden genç şarkıcı Barış Akarsu hakkında söyledikleri ile gündem oldu. Hatasını farkeden ve özür dileyen Aslı Bekiroğlu, filmin kadrosundan da çıkarıldı. Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini oynayacak olan Aslı Bekiroğlu ne dedi, Barış Akarsu röportajında sözleri ne?
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Filmde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu ise yeni projesiyle ilgili konuşurken büyük bir gafa imza attı.
Filmde Akarsu'nun kız arkadaşı rolünü canlandıracak olan Bekiroğlu, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla eleştirilerin odak noktasına oturdu. Gelen tepkilerin ardından ise Bekiroğlu, rol alacağı film projesinden ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya uygulaması Vine'de çektiği videolar ile tanınıp dizi-film oyuncusu olan Aslı Bekiroğlu, Elle dergisinin ödül törenine katıldı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuştu.
Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi.