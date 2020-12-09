Aslı Bekiroğlu skandal fotoğrafları çıktığı sevgilisi Can Koçkan ile ayrıldı
Aslı Bekiroğlu'nun mahrem fotoğraflarının ifşa olduğu sevgilisi Can Koçkan ile ayrıldığı iddia edildi.
Aslı Bekiroğlu, yaşadığı kötü günlerin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ederken hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları ifşa olan Bekiroğlu'nun ayrıldığı iddia edildi.
Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 1,5 yıldır Can Koçkan ile aşk yaşıyordu. İkili, ifşa olan mahrem fotoğraflarının ardından birbirlerine destek olmuş, sosyal medyada mutluluk pozlarını paylaşmaya devam etmişti. Çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.
Aslı Bekiroğlu, Can Koçkan ile çekilen karelerini sosyal medya hesabından sildi. Daha sonra Can Koçkan da 25 yaşındaki oyuncu ile verdiği aşk pozlarını kaldırdı.
İkilinin bu hareketi, akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi. Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.