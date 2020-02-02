Aslı Bekiroğlu ifşasının ardından ünlü isimlerden destek mesajları yağdı
Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen görüntülerinin ifşa olmasının ardından birçok ünlü isim Bekiroğlu'na destek olmak için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.
İlk olarak çektiği vine videoları ile tanınan ardından Jet Sosyete dizisinde rol almasıyla patlama yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun başına talihsiz bir olay geldi. Bekiroğlu'nun iCloud hesabı hacklendi ve sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen fotoğrafları sosyal medyada yayımlandı.
Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu. Bekiroğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkındaki nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım.''
''Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve pirim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim"
Aslı Bekiroğlu'nun özel fotoğraflarının sızdırılması üzerine birçok ünlü isim de sosyal medyadan dayanışma mesajı paylaştı. İşte o paylaşımlar: