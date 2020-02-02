Aslı Bekiroğlu ifşasının ardından ünlü isimlerden destek mesajları yağdı

Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu. Bekiroğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkındaki nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım.''