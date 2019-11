Aslan cinsellik uyumu kadın ve erkek

Aslan ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Ateş grubunun iki elemanı olan Aslan ve Koç birbirleriyle iyi anlaşırlar. Her ikisi de sekse epeyce ilgi duyduklarından bu ikilinin cinsel uyumu mükemmeldir. Her ikisi de ateşli ve tutkulu tiplerdir. Koç’un önderlik isteğiyle Aslan’ın hükmetme isteği çoğunlukla çatışır. Ancak her şeye rağmen bu ikilinin cinsel ilişkileri hem uyumlu hem de uzun vadelidir.