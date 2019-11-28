Aslan cinsellik uyumu kadın ve erkek
Aslan burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte ve aşkta çekici ve şanslı burçlardan olan Aslan burcu cinsel olarak Koç, İkizler, Aslan ve Kova ile uyumludur. Peki Aslan-Koç, Aslan-Boğa, Aslan-İkizler, Aslan-Yengeç, Aslan-Aslan, Aslan-Başak, Aslan-Terazi, Aslan-Akrep, Aslan-Yay, Aslan-Oğlak, Aslan-Kova, Aslan-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Aslan erkeği ve Aslan kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Aslan cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Aslan erkeği ve Aslan kadını cinsellikte ne ister, Aslan kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Aslan-Koç, Aslan-Boğa, Aslan-İkizler, Aslan-Yengeç, Aslan-Aslan, Aslan-Başak, Aslan-Terazi, Aslan-Akrep, Aslan-Yay, Aslan-Oğlak, Aslan-Kova, Aslan-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Aslan burcu her konuda olduğu gibi cinsellik konusunda da kendini özel hissetmek ister. İlişkilerinde seks oldukça önemli bir yer tutar. Ten uyumu ve cinsel isteklerde ortak noktalar bulamazsa karşısındaki kişiden soğur, böyle bir durumda ise asla evlilik düşünmez. Aslan burcu karşı cinsin etkileyici ve dikkat çekici olmasını ister. Seks sırasında söz sahibi olmak istese de ara sıra karşısındaki kişinin de yönetimi ele almasını ister. En tahrik olduğu bölgesi sırtı ve kalçasıdır. Romantik bir yemek sonrası sevişmeyi tercih eder. Fantezileri ve farklı oyunları da seven bir yapısı vardır. İşte Aslan burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Aslan ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Ateş grubunun iki elemanı olan Aslan ve Koç birbirleriyle iyi anlaşırlar. Her ikisi de sekse epeyce ilgi duyduklarından bu ikilinin cinsel uyumu mükemmeldir. Her ikisi de ateşli ve tutkulu tiplerdir. Koç’un önderlik isteğiyle Aslan’ın hükmetme isteği çoğunlukla çatışır. Ancak her şeye rağmen bu ikilinin cinsel ilişkileri hem uyumlu hem de uzun vadelidir.
Aslan ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Aslan coşkulu, Boğa ise tekdüzedir. Bu bakımdan ikili zaman zaman çatışabilir. Ancak ikisi de sevgi dolu oldukları için aralarında güzel bir aşk yaşanabilir. Aslan para harcamaya bayılırken, Boğa tutumluluğuyla onu sıkar. Bütün bunlara rağmen bu ikilinin cinsel beraberlikleri yürür. Ancak ilişkinin uzun ömürlü olacağı söylenemez.
Aslan ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: İkizler’in dışa dönük hali ile Aslan’ın krallığı bağdaşmaz. Bu durumda İkizler’in zekice davranması gerekir. Eğer ikizler zekice davranabilirse cinsel bakımdan Aslan’ı heyecanlandırıp çileden çıkartarak güzel bir ilişki kurulmasını sağlar. Aslan kişilik olarak daha güçlü olduğu için dizginleri hemen eline alır ve ilişkiyi yönetmeye başlar böylece çok hoş bir ilişki doğar ve uzun ömürlü de olur. İkilinin cinsel uyumu gayet güzeldir.