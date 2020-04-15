Aşkta yaşa takılmadılar işte aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Söz konusu aşk olduğunda birçok ünlü yaş farkını önemsemiyor. İşte yaşı problem etmeden ilişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlüler!
Tarkan 1972 doğumlu (47 yaşında), eşi Pınar Tevetoğlu 1986 doğumlu(33). Aralarında 14 yaş farkı var.
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Halit Ergenç 1970 doğumlu (49 yaşında), Bergüzar Korel ise 1982 doğumlu (37 yaşında).Aralarında 12 yaş farkı var.
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Kadir Doğulu 1982 doğumlu (37 yaşında), eşi Neslihan Atagül Doğulu 1992 doğumlu (27 yaşında).Aralarında 10 yaş farkı var.
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Sinem Kobal 32 yaşında, Kenan İmirzalıoğlu ise 45 yaşında.Aralarında 13 yaş fark var.
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