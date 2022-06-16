Aşklarıyla adından söz ettiren Ebru Şahin ile Cedi Osman için geri sayım başladı!
Son olarak Atv'de Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu kimliği ile tanınan Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile geçtiğimiz ay ilk adımı atarak nişan töreni yapmıştı. 2020 yazından beri birlikte olan çiftin nikah ve düğün tarihi kesinleşti. Çift 1 temmuz'da Makedonya'da, 7 temmuzda da aşklarının başladığı Çeşme Fly-Inn Beach'te düğün yapacak..
Atv'de Destan dizisinde Akkız rolünü canlandıran oyuncu Ebru Şahin 2020 yazından beri birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile geçtiğimiz ay evliliğe giden yolda ilk adımı atarak nişan töreni yapmıştı. Çiftin nikah ve düğün tarihi kesinleşti. Ünlü çift 1 temmuz'da Makedonya'da, 7 temmuzda da aşklarının başladığı Çeşme Fly-Inn Beach'te dünya evine girecek..
Nişan töreni yapmışlardı
Ebru Şahin ve Cedi Osman geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan töreni yapmışlardı. Şimdi ise Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın nikah tarihi ve düğün tarihi netleşti.
Nikah ve düğün yeri belli oldu
2020 yazından beri birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman'ın nikah ve düğün yeri belli oldu.
1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek
Atv'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek.