Aşklarıyla adından söz ettiren Ebru Şahin ile Cedi Osman için geri sayım başladı!

Atv'de Destan dizisinde Akkız rolünü canlandıran oyuncu Ebru Şahin 2020 yazından beri birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile geçtiğimiz ay evliliğe giden yolda ilk adımı atarak nişan töreni yapmıştı. Çiftin nikah ve düğün tarihi kesinleşti. Ünlü çift 1 temmuz'da Makedonya'da, 7 temmuzda da aşklarının başladığı Çeşme Fly-Inn Beach'te dünya evine girecek..