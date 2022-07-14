Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Survivor Mert Öcal ile Sude'den tatil pozları...

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'de tanışan Mert Öcal ve Sude Burcu adada aşklarını dile getirmişler, adaya veda edince kavuşmuşlardı. İkili aşklarını dönünce ilan etmişti. Aşkları tam gaz devam eden çift tatile çıktı, o pozlara takipçileri tarafından beğeni yağdı...