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Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Survivor Mert Öcal ile Sude'den tatil pozları...

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Survivor Mert Öcal ile Sude'den tatil pozları...

Seyircisi tarafından beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'de tanışan Mert Öcal ve Sude Burcu adada aşklarını itiraf etmişti. Çift adaya veda edince kavuşmuştu. İkili aşklarını dönünce ilan etmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çift tatile çıktı, fotoğraflarını paylaştı. O pozları takipçileri beğeni yağmuruna tuttu...

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Survivor Mert Öcal ile Sude'den tatil pozları...

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'de tanışan Mert Öcal ve Sude Burcu adada aşklarını dile getirmişler, adaya veda edince kavuşmuşlardı. İkili aşklarını dönünce ilan etmişti. Aşkları tam gaz devam eden çift tatile çıktı, o pozlara takipçileri tarafından beğeni yağdı... 

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Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Survivor Mert Öcal ile Sude'den tatil pozları...

Aşklarını ilan etmişlerdi

Survivor yarışmasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan ikili uzun süredir birlikteler. Yarışmada aşklarını dile getiren ikili adadan elendikten sonra kavuşmuşlar ve aşklarını ilan etmişlerdi.

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Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Survivor Mert Öcal ile Sude'den tatil pozları...

Soluğu sevgilisinin yanında almıştı

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni Sude Burcu, bunun öncesinde ise Türkiye'ye gelir gelmez soluğu 39 yaşındaki sevgilisinin yanında almıştı.

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Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Survivor Mert Öcal ile Sude'den tatil pozları...

'Survivor All Star 2022'de yarışan Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü çift tatilden pozlarını paylaştılar, çiftin pozlarına beğeni yağdı.

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