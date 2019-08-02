Aşkını ilan eden Sıla'nın kapısına jandarma dayandı gece yarısı ifade verdi

Ahmet Kural ile ayrılığının ardından geçtiğimiz aylarda arabada sarhoş bir şekilde Hazer Amani ile görüntülenen Sıla Gençoğlu, Bodrum'da tatiline devam ediyor. Ancak önceki gece geç saatte gürültü ve yüksek sesli müzikten rahatsız olan komşuları, Sıla'yı jandarmaya şikayet etti.