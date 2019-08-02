Aşkını ilan eden Sıla'nın kapısına jandarma dayandı gece yarısı ifade verdi
Ahmet Kural ile mahkemelik olan ilişkisinin ardından MasterChef yarışmasının eski jürisi Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu, gece yarısı jandarmalara ifade verdi.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Güzel bir şey yaşıyorum" diyerek Hazer Amani ile aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalarda bulunan Sıla, Bodrum'daki tatilinde şoku yaşadı.
Ahmet Kural ile ayrılığının ardından geçtiğimiz aylarda arabada sarhoş bir şekilde Hazer Amani ile görüntülenen Sıla Gençoğlu, Bodrum'da tatiline devam ediyor. Ancak önceki gece geç saatte gürültü ve yüksek sesli müzikten rahatsız olan komşuları, Sıla'yı jandarmaya şikayet etti.
İfade verdi: Günaydın'ın haberine göre Bitez'de ormanın içinde kiraladığı eve gece yarısı jandarmalar gelen Sıla, verdiği partiden pişman oldu. Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, gecenin sonunu ifade vererek bitirdi.
Hazer Amani de yanında: Son olarak ise Sıla'nın kaldığı yazlık eve geçtiğimiz hafta Hazer Amani'nin de geldiği iddia edildi. İkilinin görüntü vermemek için evden dışarı adım atmadığı da söylentiler arasında.