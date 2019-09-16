Aşkım Kapışmak gördüğü şiddeti 'Ya ölecektim ya öldürecektim' diyerek anlattı
Aşkım Kapışmak, babasından şiddet gördüğünü ''ya ölecektim ya öldürecektim'' sözleriyle anlattı.
Yazar Aşkım Kapışmak, kendisinin yazıp yönettiği oyunu için geçtiğimiz akşam Maslak Sahne'deydi. Kapışmak, gösteri öncesi gazetecilerle sohbet ederken çocukluk ve gençlik yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Ağlamamak için kendisini zor tutan yazar, babasından şiddet gördüğünü anlattı.
Kapışmak, ağlamamak için kendisini zor tuttuğu esnada şunları söyledi: "Bunları burada ilk defa söylüyorum. Bizim evimizde masaların ayakları olmazdı. Çünkü babam bize masa ayaklarıyla şiddet uygulardı. Babam çok paracı bir insandır. Beni hala para için tehdit ediyor ve para istiyor.''
''Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırttım. Ben anneme şiddet uygulamaması için ona yeni bir hayat verdim. Fakat kumar borçlarından dolayı benden para istiyor."
İntihar etmeyi dahi düşündüğünü söyleyen Kapışmak, ''Ya ölecektim ya öldürecektim'' sözleriyle şunları söyledi: "Ben birçok kere geçmiş dönemde yaşadığım zor günler yüzünden intihar etmeyi düşündüm. İntihara meyilli bir gençlik dönemi yaşadım. Ya ölecektim ya da öldürecektim.''