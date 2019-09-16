Aşkım Kapışmak gördüğü şiddeti 'Ya ölecektim ya öldürecektim' diyerek anlattı

Kapışmak, ağlamamak için kendisini zor tuttuğu esnada şunları söyledi: "Bunları burada ilk defa söylüyorum. Bizim evimizde masaların ayakları olmazdı. Çünkü babam bize masa ayaklarıyla şiddet uygulardı. Babam çok paracı bir insandır. Beni hala para için tehdit ediyor ve para istiyor.''