Askerliği uzatana en az 51 bin lira ödeme! Kariyer imkanı, görev tazminatı ve sigorta primi...
inlerce genç yükümlü, yaşı ve vakti geldiğinde vatani görevini yapmak için askere gidiyor. 6 aylık askerlik süresini tamamlayan er ve erbaşlardan askerliğini 6 ay daha uzatana her ay en az asgari ücret kadar düzenli maaş ödeniyor, sigorta yapılıyor. 6 ayda ödenen toplam para 51 bin lira oluyor. İşte detaylar...
Zorunlu askerlik süresi Haziran 2019'da erbaş ve erler için 6 aya indirilmiş, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ancak sistem zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da sağlıyor. Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde en az asgari ücret kadar maaş veriliyor.
TERHİS SÜRESİNDEN SONRA
Ödemelerde asgari ücret zammı belirleyici oluyor. 31 Aralık’a kadar net ödenen tutar 5 bin 500 liraydı. 1 Ocak itibarıyla bu tutar yüzde 55 artışla 8 bin 500 liraya yükseldi. Askerliği uzatan er ve onbaşıya bu tutarda ödeme yapılıyor.
Çavuşlarda ödeme bunun üstünde belirleniyor. Yani askerliğini uzatanların eline 6 ayda en az 51 bin lira geçiyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor.
KARİYER BASAMAKLARINDA İLERLEYEBİLİYOR
Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer isterse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor.