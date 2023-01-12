Askerliği uzatana en az 51 bin lira ödeme! Kariyer imkanı, görev tazminatı ve sigorta primi...

Zorunlu askerlik süresi Haziran 2019'da erbaş ve erler için 6 aya indirilmiş, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ancak sistem zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da sağlıyor. Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde en az asgari ücret kadar maaş veriliyor.