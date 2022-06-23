Aşka geldi! Fatih Terim'den 40. evlilik yıl dönümlerine özel duygu dolu paylaşım

Teknik direktör kariyeri ile tanınan, son olarak Galatasaray'ı çalıştıran, disiplinli tavırlarıyla bilinen Fatih Terim eşi Fulya Terim'le 40. evlilik yıl dönümünü romantik bir şekilde kutladı. Sosyal medyayı az kullanan ünlüler arasında yer alan antrenör eşiyle ilk evlilik fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğrafların altına ise, Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz" dedi.