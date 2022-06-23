Aşka geldi! Fatih Terim'den 40. evlilik yıl dönümlerine özel duygu dolu paylaşım
Galatasaray'ın eski teknik direktörü olarak tanınan, disiplinli tavırlarıyla bilinen Fatih Terim eşi Fulya Terim'le 40. evlilik yıl dönümünü duygu yüklü paylaşımla kutladı. Sosyal medyayı çok kullanmayan ünlü antrenör eşiyle ilk evlilik fotoğrafını paylaşarak " "Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim." dedi..
Teknik direktör kariyeri ile tanınan, son olarak Galatasaray'ı çalıştıran, disiplinli tavırlarıyla bilinen Fatih Terim eşi Fulya Terim'le 40. evlilik yıl dönümünü romantik bir şekilde kutladı. Sosyal medyayı az kullanan ünlüler arasında yer alan antrenör eşiyle ilk evlilik fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğrafların altına ise, Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz" dedi.
Kuralını bozdu..
Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen ünlü teknik direktör Fatih Terim, bu kez eşi için bu kuralını bozdu.
İlk kez paylaştı
Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından başka bir takım ile anlaşmayan Fatih Terim sosyal medyadan eşi Fulya Terim ile paylaşım yaptı.
40. evlilik yıl dönümü paylaşımı
1982 yılında Fulya Terim ile evlenen ve iki kız babası olan Fatih Terim, 40. evlilik yıl dönümlerini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Terim, nikah günü çekilen fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü: