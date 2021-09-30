Aşk Mantık İntikam'daki Esra Özge Özberk karavandan paylaştı ortalık alev aldı
FOX TV'de cuma akşamları ekarana gelen Aşk Mantık Dizisi'nin Esra'sı güzel oyuncu Özge Özberk karavandan poz paylaştı, instagram alev aldı.
Aşk Mantık İntikam dizisi ile şu sıralar fırtınalar estiren güzel oyuncu Özge Özberk, oyunculuğu kadar duru güzelliği ve fiziği ile de gündemde. Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesi ile setteki arkadaşlarını çeken Özge Özberk'in karavandaki pozu da olay oldu.
Şu sıralar kariyerinde yükselişe geçen Özge Özberk Geçtiğimiz gün katıldığı ödül töreninden cesur kareler paylaşan Burcu Özberk, şimdi ise karavan paylaşımıyla dikkat çekti.
Burcu Özberk, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran genç oyuncunun Instagram’da sekiz milyona yakın takipçisi var.
Dizide rol arkadaşı İlhan Şen’le iyi bir uyum yakalayan oyuncu, her geçen gün hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor.