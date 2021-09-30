Aşk Mantık İntikam'daki Esra Özge Özberk karavandan paylaştı ortalık alev aldı

Aşk Mantık İntikam dizisi ile şu sıralar fırtınalar estiren güzel oyuncu Özge Özberk, oyunculuğu kadar duru güzelliği ve fiziği ile de gündemde. Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesi ile setteki arkadaşlarını çeken Özge Özberk'in karavandaki pozu da olay oldu.