Aşk Mantık İntikam Masterchef Star Market Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
31 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Star Market, Masterchef Türkiye, Aşk Mantık İntikam, Kim Milyoner Olmak İster'e reytinglerde hüsrana uğradı.
Ufuk Özkan’ın sunumuyla yayınlanan Star Market'te bu hafta Esra Sönmezer, Esra Balamir ve Mahmut Tuncer partnerleriyle birlikte yarıştı. Reytinglerde Star Market ilk 10'a giremedi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirve yarışında umduğu sonucu bulamadı.
Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in başrollerinde yer aldığı Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye dün akşam 2. turun tekrar bölümüyle ekrana geldi. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...