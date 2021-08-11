Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür Baht Oyunu İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrendiği Aşk Mantık İntikam reytinglerde dibe çakıldı.