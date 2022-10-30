Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin 41 olduğuna inanmak zor! Pozlarıyla iddiasını ortaya koydu
Türk televizyonlarının efsanesi haline gelen Aşkı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, son günlerde sosyal medyadaki cesur paylaşımları ile gündemde. Özellikle Beren Saat’in canlandırdığı Bihter ile olan sahneleri çok konuşulan Ermiş’in son hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Aşkı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizilerinde canlandırdığı karakterler ile adını Türkiye'ye duyuran oyuncu Pelin Ermiş, son zamanlarda ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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Ünlü ismin Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.
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1982 doğumlu olan Pelin Ermiş, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Halloween pozları
Ermiş, Intagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşımlarda katıldığı bir halloween partisinden karelere yer verdi.
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