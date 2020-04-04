Aşk-ı Memnu yerini aldı Kanal D 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen veda etti

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın, tüm dünya düzenini yerinden oynattı. Medya sektörü de salgından nasibini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkes evine kapandı. İnternet, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla içli dışlı hale gelen halk, sosyal medyayı da oldukça etkin kullanmaya başladı.