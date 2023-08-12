Aşk-ı Memnu setinin saklanmış fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in o halleri dikkat çekti
Bir dönem bütün Türkiye'yi ekranları başına toplayan Aşk-ı Memnu dizisinin set arkası görüntülerinden bir tanesi yıllar sonra ortaya çıktı.
2010 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı, televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu aradan geçen yıllara rağmen gündemlerden düşmemeye devam ediyor.
Efsane oyuncu kadrosuyla büyük bir hayran kitlesi toplayan dizi final bölümüyle Türkiye'nin en yüksek izlenme oranına sahipti.
Dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe ise kişisel sosyal medya hesabından dizinin hiç görülmeyen o fotoğrafını paylaştı.
Fotoğraf karesinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem bir arada yer alırken paylaşılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.