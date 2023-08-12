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Aşk-ı Memnu setinin saklanmış fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in o halleri dikkat çekti

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Aşk-ı Memnu setinin saklanmış fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in o halleri dikkat çekti

Bir dönem bütün Türkiye'yi ekranları başına toplayan Aşk-ı Memnu dizisinin set arkası görüntülerinden bir tanesi yıllar sonra ortaya çıktı.

Aşk-ı Memnu setinin saklanmış fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in o halleri dikkat çekti

2010 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı, televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu aradan geçen yıllara rağmen gündemlerden düşmemeye devam ediyor.

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Aşk-ı Memnu setinin saklanmış fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in o halleri dikkat çekti

Efsane oyuncu kadrosuyla büyük bir hayran kitlesi toplayan dizi final bölümüyle Türkiye'nin en yüksek izlenme oranına sahipti. 

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Aşk-ı Memnu setinin saklanmış fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in o halleri dikkat çekti

Dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe ise kişisel sosyal medya hesabından dizinin hiç görülmeyen o fotoğrafını paylaştı.

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Aşk-ı Memnu setinin saklanmış fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in o halleri dikkat çekti

Fotoğraf karesinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem bir arada yer alırken paylaşılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

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