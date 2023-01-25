Aşk-ı Memnu filminin oyuncu kadrosuna sürpriz isim! Firdevs'i canlandıracak isim belli oldu

Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter filminde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir'le anlaşma sağlanmıştı.