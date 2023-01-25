Aşk-ı Memnu filminin oyuncu kadrosuna sürpriz isim! Firdevs'i canlandıracak isim belli oldu
Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Aşk-ı Memnun film olarak beyazperdeye geliyor. Yavaş yavaş yeni oyuncu kadrosu olan filmde daha önce Bihter, Nihal ve Behlül kararterlerini canlandıracak ünlü isimler bleli olmuştu. Reyting rekorlarını altüst eden dizide replikleriyle hafızalara kazınan Firdevs karakterine o dönem hayat veren Nebahat Çehre'nin yerine filmde rol alacak isim belli oldu. İşte detaylar...
Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süredir gündemdeydi.
Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter filminde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir'le anlaşma sağlanmıştı.
Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı belli olmuştu.
Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ise merak konusu olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül için Boran Kuzum ile anlaşıldı.