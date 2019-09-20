Aşk Adası'nın güzel yarışmacısı sokak ortasında iç çamaşırlarıyla gezdi
İNGİLTERE 'nin çok konuşulan reality şov programı Aşk Adası yarışmacısı ve televizyon yıldızı Malin Andersson Londra sokaklarında iç çamaşırlarıyla gezdi.
26 yaşındaki İsveçli güzel, 2018 Aralık'ta 8 hafta erken dünyaya gelen kızı Consy'i, 1 aylıkken kaybetmişti. Her defasında büyük acı yaşadığını söyleyip, Instagram'da kızıyla ilgili paylaşımlar yapıyordu.
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Aylar sonra bir iç çamaşırı markasının yüzü olarak objektif karşısına geçti
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Londra sokaklarında iç çamaşırı takımı ve plaj terliğiyle yürürken böyle görüntülendi.
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Malin Andersson, kızının ölümünden sonra verdiği pozlar yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.
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