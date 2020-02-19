Aşk Adası sunucusu Caroline Flack'in nasıl intihar ettiği ortaya çıktı!

İngiltere medyasının servis ettikleri habere göre ünlü sunucunun kendisini asarak hayatına son verdiği öğrenildi. Raporda “Polis ihbar üzerine eve gitti. Orada bir kadının sırt üstü yattığını gördü. Kadın açıkça kendini asmıştı. Olay yerine ambulans geldi ve ilk yardım ekipleri müdahale etti fakat Cumartesi günü 14:36’da yaşamını yitirdi” ifadeleri kullanıldı.