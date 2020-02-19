Aşk Adası sunucusu Caroline Flack'in nasıl intihar ettiği ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde intihar ederek hayatına son veren ünlü sunucu Caroline Flack'in kendini asarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İngiltere'de yayımlanan Aşk Adasının ünlü sunucusu Caroline Flack, geçtiğimiz pazar günü intihar ederek öldüğü haberi ülkede şok etkisi yaratmıştı. Caroline Flack'in oturduğu dairesinde kendisini asarak yaşamını sonlandırdığı belirtildi.
Bekar erkek ve kadınların aynı evde beraber kaldıkları yarışma programı Love Island'ın ünlü sunucusu Caroline Flack'in ölümü sonrası şok edici gelişme yaşandı. Hafta sonunda evinde ölü bulunan Flack'in otopsi ön raporu sonuçları bugün açıklandı.
İngiltere medyasının servis ettikleri habere göre ünlü sunucunun kendisini asarak hayatına son verdiği öğrenildi. Raporda “Polis ihbar üzerine eve gitti. Orada bir kadının sırt üstü yattığını gördü. Kadın açıkça kendini asmıştı. Olay yerine ambulans geldi ve ilk yardım ekipleri müdahale etti fakat Cumartesi günü 14:36’da yaşamını yitirdi” ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer otopsi raporunun 5 Ağustos’ta açıklanacağını duyurdu.