Aşk 101 dizisindeki edepsiz +18'lik sahneler olay oldu!

Öğretmeni ile sınıfta ilişki yaşayan henüz 17 yaşındaki bir kızın sürekli cinsellikten bahsetmesi, başka bir öğrencinin alkol bağımlısı olması, bir diğer ana karakterin ise öğretmenlerini dövmesini ve küfürlü konuşmasını normalleşmiş gibi işlendiği dizi tepkilerin hedefi oldu.