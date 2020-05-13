Aşırı uykuculuk hipersomni hastalığı nedir sürekli uykuluysanız...

Uzmanlar en ideal uykunun en fazlasının 9 saat en azının ise 7 saat olması gerektiği konusunda uyarıyor. Gün içerisinde çok az uyuyan kişiler genellikle asabi,yorgun ve sinirli oluyor. Bunun yanı sıra vücudun tam anlamıyla dinlenememesinden kaynaklı olarak da bağışıklık düşüp zayıflıyor. Ancak bir kişi 9 saatten fazla uyuyup halen kendini uykulu hissediyorsa bu kişinin hipersomni olma ihtimali yüzde yüzdür.