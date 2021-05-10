Aşırı terlemeye ne iyi gelir? Aşırı terleme tedavisinde 6 etkili yöntem!

Yapısal ya da sistemik hastalıklardan kaynaklanıyor

Aşırı terlemenin sistemik hastalıklara bağlı olabileceği gibi tamamen yapısal nedenlerden de kaynaklanabildiğini kaydeden Dr. Çetinkünar, "Terleme tüm vücutta ya da bölgesel olabilir. Primer yani yapısal hiperhidroz en sık görülen türü. Sıklıkla el, ayak, koltukaltı ve yüzde terleme şeklinde ortaya çıkıyor. Yapısal hiperhidrozda altta yatan bir hastalık bulunmuyor ve stres terlemeyi artırıyor. Öte yandan genetik sendromlar, enfeksiyonlar, ilaçlar, kanser, nörolojik, metabolik hastalıklar da aşırı terlemeye yol açabiliyor” diye konuştu.