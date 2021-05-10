Aşırı terlemeye ne iyi gelir? Aşırı terleme tedavisinde 6 etkili yöntem!
Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, her tedavi yönteminin kendine özgü olumlu ve olumsuz yanları olabileceğine dikkat çekti. Çetinkünar, genetik sendromlar, enfeksiyonlar, ilaçlar, kanser, nörolojik, metabolik hastalıkların da aşırı terlemeye yol açabildiğini bildirdi.
Dr. Çetinkünar, hiperhidroz olarak tanımlanan aşırı terleme toplumun yaklaşık yüzde 3’ünü etkilediğini belirterek, “Normal miktarlarda terlemenin bile ıslaklık hissi, görünüm ve kötü koku nedeniyle kişileri rahatsız ediyor. Aşırı terleme ise kişinin mesleki veya sosyal aktivitelerinde, el sıkışma, kalem tutma müzik aleti kullanma, direksiyon tutma gibi günlük işlevlerde sorun yaşamasına neden olabiliyor. Çok şiddetli olduğunda utanma duygusuna yol açarak özgüven zedelenmesine neden olabilir” dedi.
Yapısal ya da sistemik hastalıklardan kaynaklanıyor
Aşırı terlemenin sistemik hastalıklara bağlı olabileceği gibi tamamen yapısal nedenlerden de kaynaklanabildiğini kaydeden Dr. Çetinkünar, "Terleme tüm vücutta ya da bölgesel olabilir. Primer yani yapısal hiperhidroz en sık görülen türü. Sıklıkla el, ayak, koltukaltı ve yüzde terleme şeklinde ortaya çıkıyor. Yapısal hiperhidrozda altta yatan bir hastalık bulunmuyor ve stres terlemeyi artırıyor. Öte yandan genetik sendromlar, enfeksiyonlar, ilaçlar, kanser, nörolojik, metabolik hastalıklar da aşırı terlemeye yol açabiliyor” diye konuştu.
Aşırı terleme şikayeti ile başvuran kişilerin ayrıntılı hikayesinin alındığını, muayene sonrasında gerekli tetkikler yapılarak bu duruma yol açacak hastalık varsa bunun tespit edildiğini anlatan Dr. Deniz Çetinkünar, aşırı terlemeye eşlik eden ateş, kilo kaybı, çarpıntı, baş ağrısı gibi ek şikayetlerin önemli olduğuna dikkat çekti. Hiperhidroz tedavisinin ise terlemenin yaygınlığı, şiddeti, yaşam kalitesi üzerindeki etkisi, kişinin yaşı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak planlandığını, her tedavi yönteminin kendine özgü olumlu ve olumsuz yanları olabileceğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, bu 6 yöntemi şu şekilde sıraladı:
Sprey, krem ve solüsyonlar
Hafif terlemelerde etkili olur. Alüminyum tuzları içeren solüsyonlar, spreyler uygulama kolaylığı, yan etki riskinin nispeten düşük olması nedeniyle koltuk altı, el ve ayak terlemelerinde ilk seçenek olarak kullanılabilir. Genellikle gece uygulanırlar, kontrol sağlandıktan sonra haftada bir uygulamaya geçilebilir. Tahriş edebileceklerinden dikkatli olunmalıdır.