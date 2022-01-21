Aşırı soğuklar geliyor -10 dereceyi göreceğiz! Orhan Şen'den saatli uyarı sokağa çıkacaklar dikkat!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şen, "Bugün İstanbul'da güneyden gelen akışlarla Kuzeyden gelen akışlar öğlen saatlerinde (13-14) karşı karşıya gelecekler meteorolojide buna soğuk cephe denir. Saat 16 civarında da şiddetli yağmur oluşacak. 2-3 saat sonra 20.00'de KKY olur. Kuzey hakim olacak ve sıcaklık düşecek. Kar 24' den sonra" ifadelerini kullandı.