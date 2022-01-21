Aşırı soğuklar geliyor -10 dereceyi göreceğiz! Orhan Şen'den saatli uyarı sokağa çıkacaklar dikkat!
Meteoroloji, AKOM günlerdir yeni soğuk ve yağışlı sistem için uyarıyor. Öte yandan uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geliyor. Prof. Orhan Şen yaptığı son hava durumu açıklamasında çok kritik uyarılarda bulundu. 'Aşırı soğuklar' geliyor diyen Şen soğuk havanın kalp krizini tetikleyeceğini açıkladı.
Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağı bildirildi. Yeni sistemle birlikte uzun süre yerde kalacak olan kar yağışı etkili olacak. Bununla birlikte uzman isim Prof. Orhan Şen çok kritik uyarılar yaptı.
'Aşırı soğuklar geliyor. Gece -10 larda gündüz de sıfırın üzerine pek çıkmayacak." diyen Şen özellikle kalp hastalarını sokağa çıkmaması konusunda uyardı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şen, "Bugün İstanbul'da güneyden gelen akışlarla Kuzeyden gelen akışlar öğlen saatlerinde (13-14) karşı karşıya gelecekler meteorolojide buna soğuk cephe denir. Saat 16 civarında da şiddetli yağmur oluşacak. 2-3 saat sonra 20.00'de KKY olur. Kuzey hakim olacak ve sıcaklık düşecek. Kar 24' den sonra" ifadelerini kullandı.
Prof. Orhan Şen'in paylaşımları şu şekilde: