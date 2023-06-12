'Aşık Ecevit'in duygulandıran hikayesi: 24 yıldır sevdiği kadını aynı durakta bekliyor

"Kız İstanbul tarafına gitti"

-Ben ufak yaşlarda bir hastalık geçirdim. Gözlerim iyi görmüyor. Beni doktora getirdiler ama faydası olmadı. Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önüne nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben.