Aşı yaptırdı 2 milyon dolar kazandı!

"Gerçekten şanslıyız ve ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak istiyoruz. Salgın herkes için zordu. Pozitif akıl sağlığını teşvik eden hizmetler sunma ihtiyacının şu an her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, büyük ödülümüzün bir kısmını topluluğumuzdaki akıl sağlığı hizmetlerini iyileştirmek için bağışlayacağız. Bu benim çok önemli bir amaç."