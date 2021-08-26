Aşı yaptırdı 2 milyon dolar kazandı!
ABD'de Michigan eyaletinin düzenlediği ve en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırmış tüm eyalet sakinlerine açık çekilişe katılan kadın milyoner oldu.
Dünya koronavirüsle savaşta en etkili silah olan aşılamayı teşvik için farklı farklı yöntemler uyguluyor. ABD'de Michigan eyaleti de "Kazanmak İçin Aşılanın Çekilişi" düzenledi. Çekilişi kazanan kadın, paranın "tüm hayallerini gerçekleştirmesini" sağlayacağını söyledi.
Halkı Kovid aşıları hakkında eğitmek ve aşı tereddüdüyle mücadele amacıyla ocakta kurulan Michigan'ı Koruyun Komisyonu, büyük ödülü Duval'ın kazandığını duyurdu. Komisyon ayrıca, bazı gençleri de üniversite bursuyla ödüllendirdi. Michigan'ın Bloomfield kasabasından Christine Duval, pazartesi günü Kazanmak İçin Aşılanın Çekilişinde 2 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 800 bin TL) kazandı.
Eşi ve üç çocuğuyla 13 yıldır Michigan'da yaşayan Duval, nisanda aşı olmuştu. Duval, çekilişi kazanması üzerine parayı çocuklarının üniversite eğitiminin karşılanması ve evinin yenilenmesinde kullanacağını ve ödülün "tüm hayallerini gerçekleştirmesini sağlayacağını" ifade etti. Ayrıca, ödülün bir kısmını akıl sağlığı hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla bağışlamayı planladığını da sözlerine ekledi.
"Gerçekten şanslıyız ve ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak istiyoruz. Salgın herkes için zordu. Pozitif akıl sağlığını teşvik eden hizmetler sunma ihtiyacının şu an her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, büyük ödülümüzün bir kısmını topluluğumuzdaki akıl sağlığı hizmetlerini iyileştirmek için bağışlayacağız. Bu benim çok önemli bir amaç."