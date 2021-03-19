Aşı karşıtı Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı o sözleri başını yaktı
İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan ünlü popçu Aleyna Tilki'nin başı söylemleri nedeniyle derde girdi.
Çıkardığı İngilizce şarkısının ardından beklediği desteği görmediğin söyleyen ve Demet Akalın'la polemik yaşayan Aleyna Tilki şimdi de davalık oldu.
Geçtiğimiz günlerde gazeteciler ile sohbet ettiği esnada koronavirüs aşısı hakkında söylemlerde bulunan Aleyna Tilki'nin başı derde girdi.
Aleyna Tilki'nin 'Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor olabilir mi?' açıklamasının ardından bir vatandaş genç popçuyu CİMER'e şikayet etti.
Günaydın'ın haberine göre, söz konusu vatandaş, dilekçesinde "Aleyna Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadelerini kullandı.