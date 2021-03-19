Aşı karşıtı Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı o sözleri başını yaktı

Aleyna Tilki'nin 'Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor olabilir mi?' açıklamasının ardından bir vatandaş genç popçuyu CİMER'e şikayet etti.