Asgari ücretin belli olmasıyla sosyal yardım ödemeleri arttı! İşte tüm detaylar...

Asgari ücretteki artışla birlikte salgın döneminde işverenlere ve çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği de zamlandı. Hangi ödemeler, ne kadar arttı ve bu ödemelerden kimler, nasıl yararlanacak? Hürriyet'ten Noyan Doğan yazısında detayları aktardı. İşte Doğan'ın yazısı: