Asgari ücreti bilen Kassandra'nın 2022 kehanetleri: Dolar, seçim, felaketler, İstanbul, İzmir...
2022 yılında astroloji haritaları neler gösteriyor? Gizemli kimliğiyle merak konusu olan Kassandra'nın 2022 yılı kehanetleri duyanları şaşkına çevirdi.
Ünlülerin astroloğu olarak bilinen ve kimliğini gizlemeyi tercih eden Kassandra hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Doğum yeri, tarihi ve gerçek varlığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.
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Kendisiyle ilgili bilgi vermeyi reddeden Kassandra, ortaya attığı kehanetlerle adından söz ettirmeyi başardı.
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Ünlü astrolog Kassandra, 24 Haziran tarihinde Türkiye’de orman yangınlarının çıkacağını bilmişti.
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Kassandra ayrıca Amerika’da 8.2’lik deprem gerçekleşeceğini söylemişti.
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