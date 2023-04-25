Asgari ücrete zam geliyor! En düşük 10 bin en yüksek 11 bin 500 TL...

Asgari ücrete seçimden önce ek zam beklentisi boşa çıktı. Seçimden önce agari ücrete zam yapılmayacağı artık neredeyse kesinleşti. Asgari ücrete temmuz ayında zam gelmesiyle ücretin 10 bin ila 11 bin 500 lira arasında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı.