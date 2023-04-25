Asgari ücrete zam geliyor! En düşük 10 bin en yüksek 11 bin 500 TL...
Milyonlarca çalışan seçim öncesi asgari ücrete ek zam beklerken, iktidar kanadında bu konuda herhangi bir hazırlık yok. Ancak asgari ücrete temmuz ayında kallavi bir zam için hazırlıklar sürüyor. Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücret en az 10 bin lira, en fazla ise 11 bin 500 lira olacak.
Asgari ücrete seçimden önce ek zam beklentisi boşa çıktı. Seçimden önce agari ücrete zam yapılmayacağı artık neredeyse kesinleşti. Asgari ücrete temmuz ayında zam gelmesiyle ücretin 10 bin ila 11 bin 500 lira arasında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret için haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor. Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. 3 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla 4 aylık rakam da netleşecek.
Asgari ücret senaryoları: 11 bin lirayı aşabilir
Kulislerde konuşulanlara göre yüzde 20'nin üzerinde gelebilecek 6 aylık enflasyona göre asgari ücretteki artışın da yüzde 20 - 30 arasında olması bekleniyor.