Asgari ücrete ek zam! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişecekler
Asgari ücret için taraflar bugün masaya oturuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün zam oranına ilişkin kararı alması ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam oranını açıklaması bekleniyor. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kişiyi ilgilendiren değişiklikler yaşanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanarak oy birliği ile yeni asgari ücreti belirleyecek. Masada işçi, işveren ve devlet tarafı yer alacak. Her kesimin farklı talepleri olacak ve ortak bir fikir ile yeni asgari ücret belirlenmiş olacak. İşçi ve işveren tarafı SGK primlerinden devletin fedakarlık yapmasını ve bununla birlikte bir zam oranının belirlenmesini talep ediyor.
2022 yılı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıklamış ve yeni maaşların 4253 lira olacağını duyurmuştu. Aradan 6 ay geçtikten sonra artan enflasyon rakamları nedeniyle asgari ücrete yeniden zam yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanma kararı aldı.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı kalemlerde değişiklikler ortaya çıkacak. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluşacak.
İşsizlik maaşı
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor. Açıklanacak yeni rakamla birlikte işsizlik maaşları da netleşmiş olacak.