Asgari ücrete ek zam! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişecekler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanarak oy birliği ile yeni asgari ücreti belirleyecek. Masada işçi, işveren ve devlet tarafı yer alacak. Her kesimin farklı talepleri olacak ve ortak bir fikir ile yeni asgari ücret belirlenmiş olacak. İşçi ve işveren tarafı SGK primlerinden devletin fedakarlık yapmasını ve bununla birlikte bir zam oranının belirlenmesini talep ediyor.