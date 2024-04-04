Asgari ücrete ara zam mı geliyor? İşte tek zam planını bozacak rakam
Enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı 3 aylık rakamlarının netleşmesinin ardından gözler bir kez daha asgari ücret zammına çevrildi. Ocak 2024 zam döneminde asgari ücrete ara zam yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak en düşük maaş ile çalışan milyonlarca kişinin beklenrisi asgari ücrete ara zam gelmesi… Peki 2024 Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi? Uzman isim 'elzem' diyerek anlattı. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detaylar…
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 3,16’lık aylık enflasyon ile 3 aylık rakamlar yüzde 15,06’ya yükseldi. Enflasyon’da beklenen düşüş Mart ayı itibarıyla gerçekleşmeye başladı ama milyonlarca çalışanın asgari ücrete ara zam talebi devam ediyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş merak edilen konuya dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Yasal düzenlemeye gerek yok
İsa Karakaş asgari ücrete ara zam için herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan yeni bir artış yapılabileceğini belirterek, “Yılda en az bir kez belirlenmesi gerekiyor.
Ama tavan olarak 2,3,4 kez belirlenmesi yönünde herhangi bir sıkıntı yok. Biz enflasyona alışmış bir toplumuz. Geçmişe bakıldığında asgari ücretin bir yılda 4 kez belirlendiğini de görüyoruz. Bu anlamda Temmuz’da zam yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok” dedi.
“Geçmiş yıllarda da benzer durum oldu. 2022 yılında, 2023 yılında tekrar güncelleme yapıldı. Enflasyon benim kanaatimce yüksek” ifadelerini kullanan Karakaş, “Eğer enflasyon 6 ayın sonunda yüzde 25 seviyelerinde olursa bu yüksek bir enflasyondur.