Asgari ücrete 1.700 lira ek zam! Kritik toplantı saat 14:00'te! Asgari ücret en düşük 5 bin 104 lira olacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrete Temmuz zammı için bugün toplanıyor. İşçiler enflasyon farkı ve SGK payında indirim talep ederken, işverenler de prim desteğini gündeme getirecek. Masadan bugün rakam çıkacak. İşte Asgari Ücrete gelecek zam için formüller...
Toplam 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez bugün ara yıl zammı için masaya oturacak. İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı asgari ücrete ilk kez aram zam yapılacağını açıklamıştı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00 için toplantıya çağrıldı. Masada Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri olacak. Alınacak kararlar içinse oy çokluğu aranacak. Komisyonun amacı bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde. Şu an itibarıyla asgari ücret, aralık ayında yapılan yüzde 50 zam sonrası 4 bin 253 TL olarak uygulanıyor.
Asgari ücret zammı için işçi ve işveren ne istiyor?
Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.
6 aylık enflasyon beklentisine göre asgari ücret ne kadar olacak?
Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 5 bin 986,66 kuruş, kesintiler toplamı da bin 56 lirayı buluyor.