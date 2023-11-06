Asgari ücret zammında geri sayım başladı! Hesaplar ortaya çıktı işte konuşulan rakam

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık başında toplanacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor.