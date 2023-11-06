Asgari ücret zammında geri sayım başladı! Hesaplar ortaya çıktı işte konuşulan rakam
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34 zamdan sonra bütün gözler 2024'te asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlendi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette rakamlar belli olmaya başladı.
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık başında toplanacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor.
Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.
Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak.
Asgari ücret zammı çalışma ve sosyal güvenlikte bir çok ödeme kalemini de beraberinde yükseltiyor.