Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'Tek zam' ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hafta başında gerçekleşecek. 2024 yılında dezenflasyonist süreçle beraber tek zam dönemi başlıyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Yeni asgari ücret 25-29 Aralık tarihleri arasında netleşecek. Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla (1 dolar=23,82 TL) 482 dolarlık alım gücüne yükselerek bir rekor da döviz bazlı kırdı.
Ocak 2024'te Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak.
Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi TCMB'nin tahminlerine uyumlu bir şekilde gerçekleşti.
2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 => Yeni asgari ücret 15.506 TL
6 aylık enflasyon tahmini yüzde 37,76 => Yeni asgari ücret 15.707 TL
Memur zam oranı beklentisi yüzde 49,46 => Yeni asgari ücret 17.041 TL