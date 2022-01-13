Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı!
Asgari ücret 2022'de yüzde 50 ile yarım asrın en büyük artışı gerçekleşti.Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı.Tüm bunların yanında toplu sözleşme zam oranı ve enflasyon farkı kadar yapılan memur zammı için ek refah düzenlemesi yapıldı. Böylece memurun aldığı 6 ayda aldığı zam oranı 30,95 düzeyinde gerçekleşmiş oldu. Erdoğan, çalışanların ücretlerinde de 'Temmuz ayını işaret ederek yeni müjdeyi duyurdu.
Asgari ücret, emekli ve memur zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolası 2022'de de sürecek. Enerji, emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin küresel düzeyde enflasyonu körüklemesi, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de endişe yarattı. Milyonları rahatlatan açıklama ise Erdoğan'dan geldi. Ekonomide atılan yeni adımların etkilerinin yılın ikinci yarısı itibarıyla görüleceğine dikkat çeken Erdoğan, çalışanlar için Temmuz ayını işaret etti.
Sabah'ın özel haberine göre yeni asgari ücret 2.825,90 TL'den yüzde 50'in üzerinde artış göstererek 4.253,50 TL oldu. Bunun yanında yeni asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırarak işverenin eli rahatlatıldı. Bu bağlamda brüt asgari ücret, yüzde 40 düzeyinde artarak 3.577,50 TL'den 5.004 TL'ye yükseldi. Böylece devlet asgari ücretteki vergi muafiyetiyle yaklaşık 50 milyar TL'lik bir gelirinden vazgeçmiş oldu.
ASGARİ ÜCRET 2022 HESABI
BRÜT ÜCRET 5.004 TL
SGK TOPLAM PRİMİ 700,60 TL
GELİR VERGİSİ 0 TL
DAMGA VERGİSİ 0 TL
NET ÜCRET: 4.253,40 TL
2022 asgari ücret ile uygulanmaya başlanacak olan vergi istisnası, asgari ücret üzerinde maaş alan bütün çalışanlar içinde geçerli oldu. Yeni durumda tüm çalışan ve memur maaşlarının asgari ücret kadar kısmı vergiden istisna edildi.