Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı!

Asgari ücret, emekli ve memur zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolası 2022'de de sürecek. Enerji, emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin küresel düzeyde enflasyonu körüklemesi, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de endişe yarattı. Milyonları rahatlatan açıklama ise Erdoğan'dan geldi. Ekonomide atılan yeni adımların etkilerinin yılın ikinci yarısı itibarıyla görüleceğine dikkat çeken Erdoğan, çalışanlar için Temmuz ayını işaret etti.