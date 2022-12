Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Bakanlık el attı düzenleme geliyor

Vergi tarifesinde yüksek oranlı artış



Habertürk’te yer alan habere göre, vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında (YDO) artırılıyor. Artırım sırasında yüzde 5’e kadar küsuratlar dikkate alınmıyor. Bunun sonucunda vergi tarifesi her yıl daha düşük oranda artıyor. Bundan dolayı işçi ve memur her yıl daha fazla vergi ödüyor.