Asgari ücret 2020 yılı zam oranı kim ne istiyor işte en çılgın teklif
ASGARİ ÜCRET 2020 yılı zam oranı ne kadar olacak sorusu en çok merak edilen konular arasında... Milyonlar asgari ücrete yapılacak zam oranını beklerken, gözler bugün saat 14:00'te yapılacak toplantıya çevrildi. En çılgın teklif ise bakın kimden geldi.
Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için 2 Aralık'ta yaptığı ilk toplantının ardından bugün TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirecek.
Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak
Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak. İşçi ile işveren temsilcileri arasında kıyasıya bir pazarlığa sahne olması beklenen görüşmeler öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay beklenen rakamın altında bir teklifin olması halinde görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.
7 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor
Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor.
Peki asgari ücret için kim ne istiyor?
Türk-iş: En az 2578 TL olmalı
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.